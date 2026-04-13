Spieler des Spieltags Adis Siljkovic ist der Mann für die besonderen Momente Sina Ternis 13.04.2026, 17:13 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector Max Jäger / Illustration Svenja Wolf. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Eigentlich darf man im Fall von Adis Siljkovic nicht nur die Leistung aus dem Spiel gegen Mendig betrachten, denn für seinen Coach Thomas Schuster ist der Offensivspieler des VfB Linz einer, der immer den Unterschied machen kann.

Thomas Schuster will den Begriff „Diva“ im Zusammenhang mit seinem offensiven Mittelfeldspieler Adis Siljkovic im Prinzip gar nicht lesen, sagt mit einem Lachen: „Er ist halt ein typischer Zehner.“ Und wenn er es sagt, merkt man schnell, dass beides kein bisschen abwertend gemeint, dass es eher als Kompliment zu verstehen ist, das der Trainer des VfB Linz seinem Akteur und unserem „Spieler des Spieltags“ ausspricht.







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