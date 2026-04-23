Heimspiel gegen Morbach Absteiger Wissen holt Co-Trainer und ist „voll im Soll“ Sina Ternis 23.04.2026, 10:00 Uhr

i In der Saison 2022/23 spielte Julian Wienold (weißes Trikot) zuletzt für den VfB Wissen. Im Sommer kehrt er als spielender Co-Trainer zurück. Jürgen Augst. Jogi

Für den VfB Wissen beginnt die Abschiedstour in der Fußball-Rheinlandliga – mit einem Heimspiel gegen die FV Morbach. Parallel laufen die Planungen für die neue Saison und da gibt’s mit Julian Wienold einen namhaften Neuzugang.

Seit vergangener Woche steht endgültig fest, dass der VfB Wissen aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen, den Gang in die Bezirksliga Ost antreten muss. Seit der Spielzeit 2019/20 war der VfB ununterbrochen im Verbandsoberhaus aktiv, hatte sich allerdings schon in der vergangenen Spielzeit schon nur über den Umweg einer Entscheidungsrunde gerettet.







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