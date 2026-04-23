Für den VfB Wissen beginnt die Abschiedstour in der Fußball-Rheinlandliga – mit einem Heimspiel gegen die FV Morbach. Parallel laufen die Planungen für die neue Saison und da gibt’s mit Julian Wienold einen namhaften Neuzugang.
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Seit vergangener Woche steht endgültig fest, dass der VfB Wissen aus der Fußball-Rheinlandliga absteigen, den Gang in die Bezirksliga Ost antreten muss. Seit der Spielzeit 2019/20 war der VfB ununterbrochen im Verbandsoberhaus aktiv, hatte sich allerdings schon in der vergangenen Spielzeit schon nur über den Umweg einer Entscheidungsrunde gerettet.