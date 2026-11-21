Wegen Nebels in Bitburg Abgesagt: Malberg fährt teure 400 Kilometer „umsonst“ Sina Ternis 21.11.2026, 19:09 Uhr

i Dichter Nebel in Bitburg sorgte dafür, dass die Partie des heimischen FC gegen die SG Malberg nicht stattfinden konnte. Doppelt bitter: Die Entscheidung fiel, als die Gäste schon vor Ort waren. Tom Flammang /SG Malberg

Acht Stunden unterwegs, mehr als tausend Euro Buskosten und das „für die Katz“. Die Partie zwischen dem FC Bitburg und der SG Malberg wurde wegen Nebels nicht angepfiffen, am Ende kostete die Tour die Gäste also „nur“ Zeit und viel Geld.

Das ist richtig bitter: Die Rheinlandliga-Fußballer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen haben ihre Reise zum FC Bitburg am späten Samstagnachmittag umsonst angetreten. Grund dafür war dichter Nebel in der Eifel. „Man konnte nicht mehr von einem Tor zum anderen sehen“, sagte Malbergs Coach Florian Hammel, für dessen Mannschaft die kurzfristige Spielabsage gleich in doppelter Hinsicht ärgerlich war: aus Zeit- und aus finanziellen Gründen.







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