Ahrweiler spielt auswärts ABC will Schwung mit nach Bitburg nehmen 27.02.2025, 09:02 Uhr

i Almir Porca wird seinem Team wegen einer Sperre zwar noch für zwei Spiele fehlen, trägt aber auch in der kommenden Saison das Trikot des ABC. Martin Gausmann. Vollrath

Wenig auszusetzen hatte Julian Feit, Coach des Ahrweiler BC, an dem Auftritt seines Teams beim 2:1 gegen Wissen. Nun erhofft er sich in Bitburg eine ähnlich konzentrierte Leistung. Indes haben zwei wichtige Akteure ihre Verträge verlängert.

Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende mit dem 2:1-Sieg gegen Wissen und dem damit verbundenen Sprung auf Rang acht in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga wollen der Ahrweiler BC und Coach Julian Feit am Samstag (14.30 Uhr) beim Auswärtsspiel beim FC Bitburg im Idealfall nachlegen – und vor allem an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen