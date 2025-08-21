Sechs Punkte, 8:2 Tore, bislang läuft alles rund beim Ahrweiler BC. Lediglich kleine Baustellen hat Coach Mike Wunderlich ausgemacht und den Hebel angesetzt. Beim Gastspiel in Bitburg wird das auf den Prüfstand gestellt.

Es sind wirklich nur kleine Dinge, die Mike Wunderlich, Coach des Ahrweiler BC, nach den ersten beiden Partien in der Fußball-Rheinlandliga bei seiner Mannschaft als verbesserungswürdig einstuft. Das überrascht nicht, schließlich ist der ABC mit einer Ausbeute von sechs Zählern und 8:2 in die Saison gestartet – hat aber am Samstag (18 Uhr) mit einem Gastspiel beim FC Bitburg die aus Trainersicht bislang größte Bewährungsprobe vor der Brust.

Denn der FC holte bislang auch schon vier Zähler und war in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit eins von zwei Teams, das Ahrweiler eine Niederlage zufügen konnte. 0:2 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste, die entsprechend gewarnt sind. „Die haben noch einmal eine andere Qualität als Andernach und Wissen, vor allem auswärts ist es immer eine besondere Herausforderung“, weiß Wunderlich.

Dreier- oder Viererkette? Das lässt Mike Wunderlich noch offen

Doch zurück zu den Dingen, die besser werden können: Das ist die Defensivleistung, zumindest temporär. Denn sowohl in Wissen als auch daheim gegen Andernach wackelte die Abwehr in einigen Phasen der Partie, sodass auch der eine oder andere Gegentreffer mehr hätte fallen können. Um gegen die erwarteten langen Bälle besser gewappnet zu sein, hatte Wunderlich gegen die SG 99 auf eine Dreierkette umgestellt und den groß gewachsenen Nicholas Caspar von Beginn an gebracht. „Die Jungs mussten sich dann natürlich auch erst einmal finden“, so der Trainer. Der weiß, dass gerade in der Defensive Konstanz wichtig ist, will sich aber nicht fix auf ein Spielsystem festlegen, um eben auch auf den Gegner reagieren zu können.

Ob es gegen Bitburg eine Dreier- oder eine Viererkette werden wird, lässt er noch offen, will sich sicherlich auch nicht zu tief in die Karten blicken lassen. Jedenfalls könnte Kevin Wetschorek schon bald wieder eine Option für die Kette werden, gegen Andernach hielt er eine Halbzeit lang durch, nachdem er die ersten Wochen der Vorbereitung verletzt gefehlt hatte. „Man hat schon gesehen, dass er der Mannschaft eine enorme Stabilität gibt und dass er den 100 Prozent immer näher kommt“, sagt Wunderlich.

„Dennoch sind wir in einer brutal guten Verfassung und wenn wir die auf die Platte bekommen, dann wird es schwer, uns 90 Minuten zu verteidigen.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

Seine Offensive, die ist indes schon bei 100 Prozent. Dafür sprechen nicht nur die acht erzielten Treffer, sondern auch die zahlreichen herausgespielten Möglichkeiten. Deswegen macht sich der Coach darum keine Gedanken, weiß, „dass wir da immer für Tore gut sind“, und das, obwohl auch noch eine Menge Chancen versiebt wurden. „Dennoch sind wir in einer brutal guten Verfassung und wenn wir die auf die Platte bekommen, dann wird es schwer, uns 90 Minuten zu verteidigen“, so der Trainer.

Der will die Minimalkritik, denn mehr ist es aus seiner Sicht nicht, auch nicht zu hoch hängen, und dennoch dran arbeiten. „Und diese kleinen Baustellen sind doch schöner zu beheben, wenn man erfolgreich ist.“ Deswegen zählt für ihn, ganz unabhängig von der Qualität der Gastgeber, auch nur ein Sieg. Personell wird es nur kleine Veränderungen geben: Jeff Ampadu und David Weidner kommen wohl zurück in den Kader.