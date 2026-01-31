0:4 bei Bergisch Gladbach ABC verliert erstes Testspiel der Vorbereitung Sina Ternis 31.01.2026, 16:40 Uhr

i Ümit Kuzu, der bislang in den Testspielen konsequent getroffen hatte, blieb gegen Bergisch Gladbach ohne eigenes Tor. Sein Team unterlag mit 0:4. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach setzte es für den ABC eine deutliche 0:4-Niederlage – doch Spielertrainer Markus Pazurek sah durchaus auch viel Positives, zumal zwei Gegentore spät gefallen waren.

Zum ersten Mal in der Wintervorbereitung ist der Ahrweiler BC nicht als Sieger aus einem Testspiel gegangen. Gegen den SV Bergisch Gladbach, aktuell Tabellenführer in der Mittelrheinliga (analog zur Oberliga), unterlag der ABC in Spiel eins nach Bekanntgabe der Trainerlösung – Markus Pazurek und Maximilian Fichtl werden mindestens bis zum Saisonende übernehmen (wir berichteten) – mit 0:4 (0:1).







