Nachdem Wittlich in der Vorwoche Zähler hatte liegen lassen, ist der ABC Rheinlandliga-Tabellenführer. Nun geht es für die Wunderlich-Elf gegen den Aufsteiger EGC Wirges – und der will die Gastgeber überraschen.

Mit einem Lachen reagiert Mike Wunderlich auf die Frage, wie es sich anfühlt, in der Rolle des Gejagten zu sein. Seit dem vergangenen Wochenende, als sein Ahrweiler BC einen souveränen 3:0-Sieg beim SV Eintracht Mendig einfuhr und Wittlich in Wissen nicht über ein 1:1 hinauskam, führt seine Mannschaft die Tabelle der Fußball-Rheinlandliga an – und will sie auch am Sonntag (14.30 Uhr) daheim gegen Aufsteiger Spvgg EGC Wirges verteidigen.

Für den ABC ist es das zweite Duell gegen einen Aufsteiger in Folge – allerdings erwartet der Trainer dieses Mal einen taktisch anders aufgestellten Gegner als in der Vorwoche gegen Mendig, als bei seinem Team gegen die tief und kompakt stehende Fünfer-Abwehrkette Geduld bei der Suche nach Lösungen gefragt war. „So wie ich Wirges einschätze, werden sie ganz anders auftreten, werden mutig und hoch anlaufen, uns viel früher unter Druck setzen“, sagt Wunderlich, der sich durch Videostudium intensiv auf den Aufsteiger vorbereitet hat – und durchaus beeindruckt ist von der mutigen, offensiven Spielweise der jungen Mannschaft, die aktuell mit sieben Zählern auf Rang zehn in der Tabelle steht, in den fünf Partien erst relativ minimalistische acht Tore geschossen, aber eben auch erst sieben Treffer kassiert hat.

Gefragt, ob ihm das lieber ist als ein tief stehender Gegner, sagt er: „Grundsätzlich glaube ich, dass es unangenehmer ist, wenn ein Gegner früher attackiert, dass uns das vor ganz andere Herausforderungen stellt. Aber wir werden auf beide Varianten gut vorbereitet sein.“

Gästetrainer Sven Baldus will sich nicht allzu tief in die Karten schauen lassen, sagt dazu: „Wir werden uns was einfallen lassen müssen, immerhin spielen wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.“ Als Kaffeefahrt, bei der ohnehin keine Punkte eingeplant sind, tut Baldus den Auswärtstrip aber keinesfalls ab, weiß allerdings auch, dass vieles wird zusammenkommen müssen, damit seine junge Mannschaft Zählbares aus dem Ahrtal mitnehmen kann.

Die Gäste wollen Überraschungsmomente, die Gastgeber jederzeit Lösungen

„Wer werden an uns glauben, über uns hinauswachsen, leidensfähig sein müssen und Ahrweiler vor Situationen stellen, die sie bislang noch nicht kannten.“ Präzisieren will der EGC-Trainer nicht, was er damit meint, will den Gegner überraschen. Was sicher ist: „Wir brauchen in gewissen Situationen dann auch das nötige Spielglück.“

Unabhängig von den Planungen seines Gegenübers sagt Wunderlich selbstbewusst: „Wir werden Lösungen finden.“ Auch wenn er die Tabellenführung maximal als schöne Momentaufnahme bezeichnet, weiß er auch, dass sich die Top-Mannschaften keine großen Patzer leisten werden, dass es in jedem Spiel darum gehen muss, das Maximum rauszuhauen. Gegen Mendig gefiel ihm das schon sehr gut. „Da haben wir die bislang reifste Leistung der Saison gezeigt und ich hatte nie das Gefühl, dass wir in irgendeiner Phase nachgelassen haben.“ Das wünscht er sich nun auch gegen Mendig, hat für das Heimspiel den gleichen Kader zur Verfügung wie in der Vorwoche.

„Wir haben noch nie mit der gleichen Startformation gespielt, es gibt also immer Gelegenheit für die Jungs, sich anzubieten.“

Das bedeutet auch, dass David Weidner mit dabei ist und im Tor stehen wird. Wunderlich macht aber deutlich, dass das keine Entscheidung gegen Niklas Fachinger ist und dass der jederzeit Gelegenheit hat, sich wieder in den Fokus zu spielen – genau wie es bei den Feldspielern auch der Fall ist. „Wir haben noch nie mit der gleichen Startformation gespielt, es gibt also immer Gelegenheit für die Jungs, sich anzubieten“, so der ABC-Trainer.

i Der Wirgeser Coach Sven Baldus (hier beim 3:1-Heimsieg gegen Arzfeld) muss mit seiner Elf nun beim Ahrweiler BC ran - und will den Tabellenführer durchaus überraschen. Volker Horz

Sein Wirgeser Gegenüber wird zwangsläufig Änderungen vornehmen müssen, denn mit Jonah Wick fällt der etatmäßige Rechtsverteidiger sicher aus. Dafür ist mit Kapitän Mika Lewer ein wichtiger Spieler wieder an Bord, und auch Marian Kneuper, der in der Vorwoche beim wichtigen 2:1-Sieg gegen Arzfeld zu einem Kurzeinsatz kam, ist wieder einen Schritt weiter. Doch unabhängig davon, wer spielt, ist eins aus Baldus’ Sicht klar: „Wir werden Ahrweiler nur im Kollektiv ärgern können.“ Und genau das will die EGC, will dem Spitzenreiter ein Bein stellen, wohlwissen, dass dazu schon vieles zusammenpassen muss.