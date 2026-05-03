Alle Tore in Hälfte eins ABC schenkt Immendorf dieses Mal „nur“ sechs Stück ein Sina Ternis 03.05.2026, 17:07 Uhr

i Ahrweilers Luca Marx (rotes Trikot) war gerade in Hälfte eins meist einen Schritt schneller als die Immendorfer Defensive. Vor allem beim 3:0 war er auf und davon. n Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Den Ahrweiler BC hat die Niederlage im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich offensichtlich nicht aus der Bahn geworfen. Am Ende stand gegen den TuS Immendorf ein deutliches 6:0. Alle Treffer fielen in einer Halbzeit.

Spätestens zur Pause dürften beim TuS Immendorf Erinnerungen an das Hinspiel wach geworden sein. Das nämlich hatte die Mannschaft von Marvin Schenk „zu Hause“ mit 0:10 gegen den Ahrweiler BC verloren und auch im Rückspiel stand nach 45 Minuten ein 0:6-Rückstand auf der imaginären Anzeigetafel.







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