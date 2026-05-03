Den Ahrweiler BC hat die Niederlage im Spitzenspiel gegen Rot-Weiss Wittlich offensichtlich nicht aus der Bahn geworfen. Am Ende stand gegen den TuS Immendorf ein deutliches 6:0. Alle Treffer fielen in einer Halbzeit.
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Spätestens zur Pause dürften beim TuS Immendorf Erinnerungen an das Hinspiel wach geworden sein. Das nämlich hatte die Mannschaft von Marvin Schenk „zu Hause“ mit 0:10 gegen den Ahrweiler BC verloren und auch im Rückspiel stand nach 45 Minuten ein 0:6-Rückstand auf der imaginären Anzeigetafel.