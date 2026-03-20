Ahrweiler beim Vorletzen ABC nimmt auch den angeschlagenen Boxer Arzfeld ernst Sina Ternis 20.03.2026, 08:00 Uhr

i Im Hinspiel besiegte der Ahrweiler BC die SG Arzfeld deutlich mit 7:0. Den Treffer zum 2:0 erzielte Roman Voloshchuk (rotes Trikot). Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Auch nach der englischen Woche bleibt es an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga spannend. Während Wittlich ein wenig hat abreißen lassen, marschieren der ABC und Schneifel vorneweg. Für den Primus geht es nun zum Vorletzten Arzfeld.

Auf andere will Markus Pazurek, Spielertrainer des Ahrweiler BC, derzeit überhaupt nicht schauen. Weder auf die beiden Verfolger im Aufstiegsrennen der Fußball-Rheinlandliga noch auf den kommenden Gegner, die SG Arzfeld, zu der es am Sonntag (16 Uhr) in einem der am weitesten entfernten Auswärtsspiele der Saison geht.







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