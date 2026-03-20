Auch nach der englischen Woche bleibt es an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga spannend. Während Wittlich ein wenig hat abreißen lassen, marschieren der ABC und Schneifel vorneweg. Für den Primus geht es nun zum Vorletzten Arzfeld.
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Auf andere will Markus Pazurek, Spielertrainer des Ahrweiler BC, derzeit überhaupt nicht schauen. Weder auf die beiden Verfolger im Aufstiegsrennen der Fußball-Rheinlandliga noch auf den kommenden Gegner, die SG Arzfeld, zu der es am Sonntag (16 Uhr) in einem der am weitesten entfernten Auswärtsspiele der Saison geht.