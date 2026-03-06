Die einen spielen um den Aufstieg, die anderen gegen den Abstieg. Die Karten scheinen also klar verteilt, wenn am Sonntag Primus Ahrweiler BC den SV Eintracht Mendig empfängt. Doch inwieweit hallt das Pokalspiel bei den Gastgebern nach?
Lesezeit 2 Minuten
Damir Mrkalj war am Mittwochabend im Ahrweilerer Apollinarisstadion, sah sich das Rheinlandpokal-Viertelfinale zwischen dem Ahrweiler BC und der TuS Koblenz (0:3) an. Nicht unbedingt, weil der Trainer des SV Eintracht Mendig Gegnerbeobachtung vor dem Rhein/Ahr-Derby betreiben wollte, sondern vielmehr, „weil ich mir ein interessantes Spiel erwartet habe“.