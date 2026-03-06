Mendig ist zu Gast ABC: Nach Highlightspiel folgt Meisterschaftsrennen Sina Ternis 06.03.2026, 13:00 Uhr

i Mendigs Leonard Zerwas (weißes Trikot, hier im Duell mit Ahrweilers Jeff Ampadu) ist am Sonntag wieder mit dabei. Im Hinspiel war er es auch, da verlor Mendig am Ende deutlich mit 0:3. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die einen spielen um den Aufstieg, die anderen gegen den Abstieg. Die Karten scheinen also klar verteilt, wenn am Sonntag Primus Ahrweiler BC den SV Eintracht Mendig empfängt. Doch inwieweit hallt das Pokalspiel bei den Gastgebern nach?

Damir Mrkalj war am Mittwochabend im Ahrweilerer Apollinarisstadion, sah sich das Rheinlandpokal-Viertelfinale zwischen dem Ahrweiler BC und der TuS Koblenz (0:3) an. Nicht unbedingt, weil der Trainer des SV Eintracht Mendig Gegnerbeobachtung vor dem Rhein/Ahr-Derby betreiben wollte, sondern vielmehr, „weil ich mir ein interessantes Spiel erwartet habe“.







