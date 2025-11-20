Heimspiel auf Kunstrasen ABC muss gegen Trier II nach Bachem ausweichen 20.11.2025, 15:00 Uhr

i Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Nam-Ju Lee (rotes Trikot, am Ball): Der Flügelflitzer des Ahrweiler BC zog sich im Training eine Verletzung der Oberschenkelmuskulatur zu. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC steht vor einem ungewollten Ortswechsel. Mit Sperrung des heimischen Apollinarisstadions muss das Team gegen Aufsteiger Eintracht Trier II auf Kunstrasen in Bachem ausweichen – und das bei personellen Engpässen.

„Das war schon erschreckend.“ Das sagt Mike Wunderlich über die Phase zwischen der 15. und der 45. Minute beim Auswärtsspiel seines Ahrweiler BC bei der SG Hochwald, bei dem sein Team beim 2:2 am Ende immerhin noch einen Punkt mitnahm, die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga aber erst einmal an den SV Rot-Weiss Wittlich abtreten musste, der nun zwei Punkte Vorsprung hat.







