Bereits zum dritten Mal in dieser Saison treffen der Ahrweiler BC und die SG Mülheim-Kärlich in dieser Saison aufeinander. Sowohl im Pokal als auch in der Rheinlandliga hatte die SG bislang die Nase vorn. Wird das jetzt dank einer Rückkehr anders?

Die einen, nämlich die Gäste, gehen mit blütenweißer Weste in die Partie, die anderen, nämlich die Gastgeber, mussten in diesem Jahr erst eine Niederlage hinnehmen, sind aktuell auf einem sehr guten Weg, ihre durchwachsene Hinrundenbilanz aufzupolieren. Die Rede ist von dem Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga, der SG 2000 Mülheim-Kärlich, und dem Ahrweiler BC, die am Mittwoch (19.30 Uhr) im Ahrweiler’ Apollinarisstadion aufeinandertreffen.

„Aus den jüngsten Aufeinandertreffen wissen wir sehr genau um die Schwere der Aufgabe, es waren immer ganz enge Spiele.“

Mülheims Trainer Nenad Lazarevic über das Spiel gegen den ABC

Und da erwarten beide Trainer eine durchaus enge Partie. „Fußballerisch ist das eine der stärksten Mannschaften der Liga. Aus den jüngsten Aufeinandertreffen wissen wir sehr genau um die Schwere der Aufgabe, es waren immer ganz enge Spiele“, sagt beispielsweise Mülheims Trainer Nenad Lazarevic. Die Ergebnisse geben ihm hier zweifelsohne recht: Zweimal sind sich die beiden Teams in dieser Spielzeit schon begegnet, zweimal fanden die Partien in Mülheim-Kärlich statt: Im Rheinlandpokal setzten sich die Gastgeber nach Elfmeterschießen mit 8:6 durch, in der Liga gab es ein ebenso knappes 2:1 aus Sicht der SG 2000.

Aller guten Dinge sind drei? In diesem Fall ist das sicherlich eine Frage der Perspektive: Die Gäste würden gern auch den dritten Vergleich gewinnen, die Gastgeber indes möchten das letzte Aufeinandertreffen der Saison nutzen, um zumindest einmal als Sieger vom Platz zu gehen. „Dass wir in der Klasse mit jeder Mannschaft mithalten können, das haben wir in der Vergangenheit schon gezeigt“, sagt ABC-Coach Julian Feit.

„Wenn er gesund und trainiert ist, und beides trifft aktuell zu, spielt er auch.“

ABC-Trainer Julian Feit über Topstürmer Almir Porca

Gerade die Personalsituation gibt ihm zusätzlichen Anlass zu Optimismus. Auch Stürmer Almir Porca hat seine Sperre endlich abgesessen, ist zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Pflichtspiel einsatzberechtigt. Und dass der Toptorjäger von Beginn an auflaufen wird, daran lässt Feit keine Zweifel. „Wenn er gesund und trainiert ist, und beides trifft aktuell zu, spielt er auch.“ Dass dann ein anderer Akteur auf die Bank rücken wird, sieht der Trainer nicht als Problem, denn genau das zeichnete seine Mannschaft in den vergangenen Wochen aus: dass die Spieler von der Bank die entscheidenden Impulse bringen und das Spiel zugunsten ihrer Mannschaft entscheiden konnten. So auch beim 1:0-Sieg bei der SG Vordereifel, als Einwechselspieler Luca Marx den goldenen Treffer erzielte. „Für mich ist das Luxus“, sagt Feit. „Zumindest solange die Jungs ihre Rolle annehmen, und das tun sie aktuell.“

SG wohl ohne Niklas Ternes und Tom Burscheid, ABC bangt um Keeper

Ein wenig Bangen ist noch auf der Torhüterposition angesagt, nachdem David Weidner gegen Vordereifel kurz vor Schluss angeschlagen ausgewechselt wurde. „Ich vermute, es ist eine Prellung. Hier muss unsere Physioabteilung ihre heilenden Hände einsetzen“, so Feit. Der hat zwar keine Bedenken, Philip Schmidgen zwischen die Pfosten zu stellen, sagt aber auch: „David ist aktuell in einer Top-Verfassung.“

Bei den Gästen stehen hinter Tom Burscheid und Niklas Ternes große Fragezeichen, Dominic Fuß, der gegen Tarforst vorzeitig runter musste, sollte wieder dabei sein.