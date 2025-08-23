Eigentlich soll eine Führung Sicherheit geben. Das war im Fall des Ahrweiler BC genau anders herum. Der dominierte die Partie beim FC Bitburg bis zum 1:0, um den Gegner anschließend stark zu machen und sich zum 2:1-Sieg zu zittern.

Neun Punkte aus drei Spielen – es könnte nicht besser laufen für den Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga. Oder etwa doch? Nach dem 2:1-Sieg beim FC Bitburg war Coach Mike Wunderlich, wenn er auch am Ende von einem verdienten Sieg sprach, nicht mit allen Phasen des Spiels zufrieden. Und das ist etwas, das sich bislang wie ein roter Faden durch alle ABC-Spiele zieht. Schon beim 3:0-Sieg in Wissen wackelte seine Mannschaft nach der Pause, zu Hause gegen Andernach geriet sie in Hälfte eins mit 0:2 in Rückstand, gewann am Ende noch mit 5:2 und dieses Mal war es die Spanne zwischen der 1:0-Führung und der Halbzeitpause, mit der der Coach überhaupt nicht zufrieden war.

Denn eigentlich hatte der ABC in der Eifel zunächst einmal alles im Griff, übernahm die Kontrolle über das Spiel, ließ defensiv nichts anbrennen, erarbeitete sich gute Möglichkeiten und ging vollkommen zurecht durch einen Fernschuss von Markus Pazurek mit 1:0 in Führung (25.). Eine Führung, die den Gästen eigentlich Sicherheit hätte geben sollen, die aber das genaue Gegenteil bewirkte. Denn ab diesem Zeitpunkt war ein kompletter Bruch im Spiel des ABC. Der fand nach vorne keine Lösungen mehr und ließ Bitburg immer wieder gefährlich ins letzte Drittel vorstoßen. Hielt Niklas Fachinger seinem Team mit einer Glanzparade im Eins-gegen-eins-Duell zunächst noch die Führung fest, war er nach einem schönen Angriff, den Bitburgs Simon Floß zum Ausgleich vollstreckte, machtlos (35.). „Da haben wir uns offensichtlich zu sicher gefühlt und haben den Gegner vollkommen unnötig stark gemacht“, sagte Wunderlich. Dessen Mannschaft rettete sich dann erst einmal in die Pause – und kam dann etwas besser aus der Kabine, ohne wirklich auf ganzer Linie zu überzeugen.

„Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schnell da auch mal ein Ball durchrutschen kann.“

Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich über die Phase nach dem 1:2

Insgesamt schlichen sich noch zu viele Fehler im Spielaufbau ein, es fehlte im letzten Drittel an Zielstrebigkeit, es gab nur noch wenige klare Aktionen. Eine dieser Aktionen, eine Ballstafette über Almir Porca, Nam-Ju Lee und den eingewechselten Mohannad Saed Haj Mohamed vollstreckte Letztgenannter zur erneuten Ahrweiler’ Führung (65.). Die war nicht unverdient, aber sie stand auf durchaus wackligen Beinen. „Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schnell da auch mal ein Ball durchrutschen kann“, so Wunderlich.

Doch er und sein ABC hatten das Glück, sicherlich auch ein Stück weit das Können, alle Bitburger Offensivbemühungen, und die waren durchaus vorhanden, schließlich rechneten sich die Gastgeber an diesem Abend und nach dem Spielverlauf, gegen den ABC durchaus etwas aus, im Keim zu ersticken. „Solche dreckigen Siege musst du dann einfach auch mal mitnehmen“, sagte der Gästecoach, der auch seiner Mannschaft direkt nach Abpfiff deutlich machte, dass der Erfolg, unabhängig von der Enttäuschung über die nur durchschnittliche Leistung über allem steht. Erst einmal.

Drei Punkte stehen erst einmal über allem﻿

Denn natürlich ist Wunderlich Profi genug, um zu wissen, dass eine Mannschaft, die die Ambition hat, ganz oben mitmischen zu wollen, sich Schwächephasen in dieser Häufigkeit eigentlich nicht leisten darf. Vor allem nicht nach einer derart dominanten Anfangsphase, in der alles für einen souveränen ABC-Sieg sprach. „Das war wirklich bis zu unserem Tor der sauberste und überzeugendste Auftritt, den ich von uns gesehen habe“, so der Trainer. „Jetzt müssen wir noch in den Kopf bekommen, dass wir dann auch weitermachen müssen, dass wir uns nicht mit einer starken Phase und einer Führung zufriedengeben dürfen.“

Aber erst einmal heißt es aus Sicht des ABC: Mund abwischen und die drei Punkte mitnehmen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) im Rheinlandpokal beim Bezirksligisten SV Weitersburg und am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) zu Hause gegen die FV Morbach hat die Wunderlich-Elf schon die Chance, es besser zu machen.

FC Bitburg – Ahrweiler BC 1:2 (1:1)

Bitburg: Kieren – Hoor (67. Häb), Floß, Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Morbach, Alff, Mourad (70. Wagner), Koch, Krasnici (60. Appah).

Ahrweiler: Fachinger – Abranches (55. Ampadu), Wetschorek, Ebersbach, T. Schirmer – Pazurek, Idel (84. Vicente) – Lee, (75. B. Schirmer), Reuter (55. Saed)- Kuzu (66. Könez), Porca.

Schiedsrichter: Team Luxemburg.

Tore: 0:1 Markus Pazurek (25.), 1:1 Simon Floß (35.), 1:2 Mo Saed (65.).