Fünf Spiele, vier Siege, so die Bilanz des Ahrweiler BC in diesem Jahr in der Rheinlandliga. Doch gerade beim 3:1 gegen Spitzenreiter Mülheim-Kärlich sah Coach Julian Feit noch Luft nach oben. Kann in Zerf das gesamte Potenzial abgerufen werden?

Den Schwung mitnehmen – so abgedroschen die Floskel klingen mag, so sehr trifft sie doch derzeit auf den Ahrweiler BC zu: Die Mannschaft von Coach Julian Feit war unter der Woche die erste, die dem Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, der SG 2000 Mülheim-Kärlich, in diesem Jahr eine Niederlage zufügte und die am Samstag (16.30 Uhr) bei ihrem Gastspiel bei der SG Hochwald einen ähnlich überzeugenden Auftritt zeigen möchte.

Überhaupt läuft es bislang rund für den ABC, der seinerseits selbst erst eine Niederlage in 2025 schlucken musste: beim 0:2 beim FC Bitburg. Nun geht es nach nur knapp drei Tagen auf den Zerfer Kunstrasen und da gegen eine Mannschaft, die alles andere als gut aus den Startlöchern gekommen ist. Erst einen Sieg fuhr der ehemalige Tabellenzweite bislang ein, kassierte unter der Woche eine 1:4-Klatsche gegen den abstiegsbedrohten FSV Trier-Tarforst. „Sie können an einem guten Tag jeden schlagen, haben aber eben auch Tage, an denen sie keinen Zug auf den Platz bekommen“, sagt Feit, der allerdings den Teufel tun wird, die Gastgeber zu unterschätzen.

Sein Blick richtet sich ohnehin eher auf sein Team und da sagt er Erstaunliches: „Gegen Mülheim, das war ein gutes Spiel, aber es war nicht so, dass wir am Maximum waren, es war aber auch nicht so, dass wir ans Maximum gehen mussten.“ Er sieht also durchaus noch Luft nach oben und das in vielen Bereichen. „Wir können sicherlich noch mehr“, so Feit.

Ärgert er sich, dass seine Mannschaft ihr Potenzial bislang nur in Teilen abgerufen hat? Das vereint der Trainer, ohne mit der Wimper zu zucken. „Die Tabelle lügt nicht und in der Hinrunde hat uns einfach die Konstanz gefehlt, sowohl personell als auch spielerisch.“ Nach einer guten Vorbereitung sei die Mannschaft leistungstechnisch viel enger zusammengerückt. Als Beispiel nennt er hier Ricardo Schuh Abranches, der im Hinspiel gegen Mülheims Pascal Steinmetz praktisch kein Land gesehen, im Rückspiel aber nahezu alle Zweikämpfe gewonnen hatte.