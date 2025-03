ABC lässt „Leben auf dem Platz“ und erkämpft sich Sieg

Gleich drei Änderungen musste ABC-Coach Julian Feit im Vergleich zur Vorwoche in der Startformation vornehmen. Dennoch legten die Gastgeber gegen Wittlich los wie die Feuerwehr und erkämpften sich am Ende einen 1:0-Sieg.

Es war ein Sieg der Einstellung, der Moral und der Leidenschaft, es war aber auch ein Sieg, bei dem sich der Ahrweiler BC ein Stück weit das Glück des Tüchtigen erarbeitet hat: Die Mannschaft von Coach Julian Feit bezwang den bisherigen Tabellenzweiten der Fußball-Rheinlandliga, den SV Rot-Weiss Wittlich mit 1:0 (1:0) – den goldenen Treffer der Partie hatte Mohannad Saed Haj Mohamed kurz vor dem Pausenpfiff erzielt.

Dabei hätten die Gastgeber durchaus schon früher in Führung gehen können, hatten trotz einiger Umstellungen in der Startformation – Leon Waldminghaus, Luca Marx und Tobias Reuter hatten gegenüber der 0:2-Niederlage in Bitburg krankheits- oder berufsbedingt gefehlt – „losgelegt wie die Feuerwehr“, wie es Coach Julian Feit zusammenfasste.

Lee erzielt nach fünf Minuten ein Abseitstor

So hatte Mohamed bereits nach drei Minuten das 1:0 auf dem Fuß, als sein Schuss von der Unterkante der Latte vor die Linie sprang. Zwei Minuten später war es der in die Startelf gerückte Nam-Ju Lee, der am zweiten Pfosten den Ball über die Linie drückte. Er hatte bei der Ballabgabe aber im Abseits gestanden.

Danach kamen auch die Gäste aus Wittlich besser in die Partie, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Ahrweiler in den Zweikämpfen aber hellwach blieb und es immer wieder, vor allem über die schnellen Außen, schaffte, gefährlich in Tornähe zu kommen. „Da haben wir die Hereingaben an den zweiten Pfosten dann aber leider nicht bekommen, beziehungsweise nicht aufs Tor bekommen“, sagte der ABC-Trainer. Dessen Team musste auch die eine oder andere gefährliche Wittlicher Offensivaktion überstehen, so kam Ralf Rizvani freistehend zu einem Abschluss (29.) und Yannick Lauer setzte einen Volleyschuss in Bedrängnis knapp neben das Tor (35.).

Der ABC-Treffer fiel dann durchaus kurios: Eine Hereingabe von der rechten Seite klärte Wittlichs Schlussmann Philipp Berhard mit der Faust vor die Füße Mohameds, der den Ball per Bogenlampe Richtung Tor und, zur Überraschung aller, sogar ins Tor beförderte (45.). Aus Feits Sicht ging die Halbzeitführung durchaus in Ordnung, denn er hatte mehr Chancen für seine Mannschaft verzeichnet.

Aber die Jungs haben aktuell Vertrauen in ihre Fitness, wissen, dass sie intensive Spiele gehen können.

ABC-Coach Julian Feit über die körperliche Verfassung seiner Mannschaft

Nach Wiederanpfiff taten dann die Gäste mehr fürs Spiel, Ahrweiler zog sich zurück, überließ Wittlich mehr und mehr das Feld und verlegte sich selbst aufs Kontern. Das führte dann auf beiden Seiten zu einigen gefährlichen Offensivaktionen. Für Wittlich meist nach schönem Kombinationsspiel, für den ABC nach Umschaltsituationen. „Da hat man schon gemerkt, dass uns ein wenig die Kraft gefehlt hat, um Dinge in Ballbesitz spielerisch zu lösen“, sagte Feit und spielte auf die dünne Personaldecke an: Mit Roman Voloschchuk und Redon Thaqi hatte er lediglich zwei fitte Spieler auf der Bank, Dogus Könez kam am Ende, um Zeit von der Uhr zu nehmen, hatte aber seit Wochen kein Training absolviert. „Aber die Jungs haben aktuell Vertrauen in ihre Fitness, wissen, dass sie intensive Spiele gehen können“, so der Trainer.

ABC muss nach der Pause zwei brenzlige Situationen überstehen

Am Ende reichte es dennoch für den knappen und hart erkämpften Sieg der Gastgeber, die in den entscheidenden Phasen „das Glück des Tüchtigen“ hatten, wie es Feit nannte. Der spielte damit vor allem auf zwei Wittlicher Großchancen an, als er durchaus noch einmal zittern musste: Einmal war Keeper David Weidner im Eins-gegen-eins mit einer glänzenden Reaktion zur Stelle (67.), einmal setzte der eingewechselte Meliani Saim einen Ball knapp neben den Pfosten (79.). Allerdings hätte der eingewechselte Voloschchuk auf der Gegenseite kurz vor Schluss ebenfalls alles klar machen können, als er allein aufs Tor zulief, aber am Schlussmann scheiterte (87.). „Die Jungs haben ihr Leben auf dem Platz gelassen und sich diesen Sieg auch verdient“, bilanzierte der ABC-Coach.

Ahrweiler BC - SV Rot-Weiss Wittlich 1:0 (1:0)

Ahrweiler: Weidner – Scheu, Bermel, Wetschorek, Abranches – Kuzu, Fichtl, Habscheid – Lee (60. Voloshchuk), Mohamed (79 Thaqi), Ampadu (90.+2 Könez).

Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (66. Saim), Rizvani, Stefan, Braun (26. Ercan), Klein (78. Tonner), Habbouchi, Wollny (54. Arbeck), Heck, Lauer.

Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Holzbach).

Zuschauer: 245.

Tor: 1:0 Mohannad Saed Haj Mohamed (45.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Matthias Heck (Wittlich(90.+2).