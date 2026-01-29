Markus Pazurek übernimmt fest ABC gewinnt Test und trifft Trainerentscheidung Sina Ternis 29.01.2026, 07:49 Uhr

i Markus Pazurek wird bis zum Saisonende spielender Chefcoach beim Ahrweiler BC bleiben. Das haben die Verantwortlichen jetzt entschieden. Martin Gausmann

Die Entscheidung ist gefallen: Der Ahrweiler BC geht mit Markus Pazurek als Spielertrainer in die Restrückrunde der Fußball-Rheinlandliga. Der neue Coach bekommt aber Unterstützung von außen.

Bis Ende Januar wollte Jonny Susa eine Trainerentscheidung treffen, nun ist es Ende Januar und der sportliche Leiter des Ahrweiler BC hat eine Entscheidung getroffen: Markus Pazurek, der den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga bereits durch die ersten Wochen der Vorbereitung geführt hat, wird das Amt, das nach dem Wechsel von Mike Wunderlich zum Wuppertaler SV vakant geworden war, mindestens bis zum Saisonende übernehmen.







