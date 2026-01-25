Vier verschiedene Torschützen ABC gewinnt auch Test gegen Mittelrheinligisten klar Sina Ternis 25.01.2026, 17:07 Uhr

i Markus Pazurek ist wieder dabei - und bereitete gegen den Siegburger SV zwei Treffer vor, einen direkt, einen indirekt. Martin Gausmann

Im dritten Testspiel der Wintervorbereitung setzte der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga seine Erfolgsserie fort: Der Ahrweiler BC besiegte den Mittelrheinligisten Siegburger SV mit 4:1. Unterdessen geht die Trainersuche weiter.

