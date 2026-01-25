Vier verschiedene Torschützen
ABC gewinnt auch Test gegen Mittelrheinligisten klar
Markus Pazurek ist wieder dabei - und bereitete gegen den Siegburger SV zwei Treffer vor, einen direkt, einen indirekt.
Martin Gausmann

Im dritten Testspiel der Wintervorbereitung setzte der Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga seine Erfolgsserie fort: Der Ahrweiler BC besiegte den Mittelrheinligisten Siegburger SV mit 4:1. Unterdessen geht die Trainersuche weiter. 

Auch im dritten Testspiel der Wintervorbereitung setzt sich die Siegesserie des Tabellenführers der Fußball-Rheinlandliga fort: Der Ahrweiler BC gewann beim Siegburger SV, aktuell Tabellendritter der Mittelrheinliga und damit der fünfthöchsten Spielklasse, mit 4:1 (1:1).

