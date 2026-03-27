Der Erste begrüßt den Zweiten ABC gegen Schneifel – mehr Spitzenspiel geht nicht Sina Ternis 27.03.2026, 06:00 Uhr

i Zuletzt gab es viel zu jubeln für den Ahrweiler BC und Tim Schirmer (links) sowie Almir Porca und Mo Saed (Nummer 26). Am Sonntag steht nun das Spitzenspiel gegen die SG Schneifel an - und auch da will der Rheinlandliga-Primus am Ende jubeln. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein echtes Spitzenduell steht am Sonntag im Apollinarisstadion an – der Ahrweiler BC (Tabellenführer) empfängt die SG Schneifel (Zweiter). Die Gäste haben in der Vorwoche ihre zweite Saisonniederlage kassiert und sind entsprechend motiviert.

Vier Punkte trennen den Ahrweiler BC und die SG Schneifel an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga voneinander, am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es im Ahweilerer Apollinarisstadion zum direkten Duell der beiden Teams, in dem, da sind sich beide Trainer einig, noch keine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen wird.







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