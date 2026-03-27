Ein echtes Spitzenduell steht am Sonntag im Apollinarisstadion an – der Ahrweiler BC (Tabellenführer) empfängt die SG Schneifel (Zweiter). Die Gäste haben in der Vorwoche ihre zweite Saisonniederlage kassiert und sind entsprechend motiviert.
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Vier Punkte trennen den Ahrweiler BC und die SG Schneifel an der Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga voneinander, am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es im Ahweilerer Apollinarisstadion zum direkten Duell der beiden Teams, in dem, da sind sich beide Trainer einig, noch keine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen wird.