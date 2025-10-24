Wenn der Tabellenzweite den Ligaprimus empfängt, dann ist das immer mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung verbunden. So auch am Sonntag, wenn der Rheinlandliga-Erste Rot-Weiss Wittlich beim Ahrweiler BC gastiert.
Lesezeit 2 Minuten
Natürlich, die Vorfreude sei riesig und überall zu spüren. Das sagt Mike Wunderlich vor dem großen Rheinlandliga-Spitzenspiel, das am Sonntag (14.30 Uhr) im Apollinarisstadion steigt, wenn der Ahrweiler BC als Tabellenzweiter den punktgleichen Ligaprimus Rot-Weiss Wittlich empfängt.