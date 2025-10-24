Gigantenduell in Ahrweiler ABC empfängt Wittlich: Mehr Spitzenspiel geht nicht 24.10.2025, 10:00 Uhr

i Ümit Kuzu (rotes Trikot) agierte in Kirchberg als Vertreter von Nam-Ju Lee und machte seine Sache gut. Ob sich der Mittelfeldspieler auch gegen Wittlich in dieser Rolle finden wird, wird sich zeigen. Hier will sich Coach Mike Wunderlich nicht zu tief in die Karten schauen lassen. PHOTO MOMENTS - DENNIS IRMITER

Wenn der Tabellenzweite den Ligaprimus empfängt, dann ist das immer mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung verbunden. So auch am Sonntag, wenn der Rheinlandliga-Erste Rot-Weiss Wittlich beim Ahrweiler BC gastiert.

Natürlich, die Vorfreude sei riesig und überall zu spüren. Das sagt Mike Wunderlich vor dem großen Rheinlandliga-Spitzenspiel, das am Sonntag (14.30 Uhr) im Apollinarisstadion steigt, wenn der Ahrweiler BC als Tabellenzweiter den punktgleichen Ligaprimus Rot-Weiss Wittlich empfängt.







