Es scheint, als sei die SG Vordereifel zurück in der Spur und habe die Lust am Toreschießen wiederentdeckt. Auf den 6:2-Sieg in der vergangenen Woche gegen die SG Schneifel folgte nun ein 7:2 beim TuS Schweich, mit dem die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs Rang sieben in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga gefestigt und die Gäste noch tiefer in den Abstiegssumpf geschossen hat. „Man hat gemerkt, dass das für Schweich einer der letzten Strohhalme war“, sagte Jakobs, dessen Team seiner Meinung nach auf mehr Widerstände gestoßen war, als es das am Ende doch deutliche Ergebnis vermuten lässt.

Zwei Gegentreffer in zehnminütiger Schwächephase

Dabei waren die Gäste gut ins Spiel gekommen, hatten die ersten Möglichkeiten der Partie und waren folgerichtig durch Jonas Gorges nach 23 Minuten in Führung gegangen. „In der Phase haben wir es wirklich gut gemacht, standen defensiv kompakt und haben nach vorne ordentlich gespielt“, befand der Trainer. Allerdings leistete sich sein Team dann eine rund zehnminütige Phase, in der sie dem Gegner Räume ließ, nicht mehr so konsequent in den Zweikämpfen war, insgesamt zu unkonzentriert agierte. Und das nutzte Schweich eiskalt aus, ging durch einen Doppelschlag und Tore von Nico Schäfer (30.) und Jens Schneider (33.) in Führung. Vor allem über den Ausgleichstreffer ärgerte sich der Vordereifeler Trainer, denn zuvor war ein langer Ball direkt auf dem Kopf Schäfers gelandet, der die Kugel im Tor unterbrachte. „Das haben wir einfach nicht gut gemacht“, monierte der Trainer.

Schuwerack trifft am Geburtstag zum Ausgleich

Dessen Mannschaft fing sich aber noch vor der Pause – und drehte die Partie mit zwei späten Treffern in Halbzeit eins: Nach einer Eckenserie war es praktisch die letzte, die Stephan Schuwerack an seinem 27. Geburtstag zum 2:2 verwandelte. Nur drei Minuten später vollstreckte Lars Oster einen Konter mit einem überlegten Schuss ins lange Eck.

„Das war insgesamt eine ordentliche erste Hälfte“, befand Jakobs, der zur Pause dann auch relativ entspannt geblieben war, zumal er die Dominanz seiner Mannschaft über weite Strecken zur Kenntnis genommen hatte. „Klar, habe ich die wilden zehn Minuten angesprochen, aber sonst haben die Jungs das wirklich clever gelöst“, so der Coach.

Mey kommt - und macht zwei Toren alles klar

Auch die zweite Halbzeit begann verheißungsvoll, den unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte der eingewechselte Lukas Mey auf 4:2, verwandelte nach 76 Minuten einen Foulelfmeter – Finn Jordan war zu Fall gebracht worden – zum 5:2 und machte spätestens da vorzeitig alles klar. „Das war gefühlt die 100. Torchance“, sagte der Coach mit einem Lachen. Dessen Mannschaft leistete sich dieses Mal keine Schwächephase, stand defensiv stabil, ließ lediglich den einen oder anderen Abschluss aus der zweiten Reihe zu, verteidigte die Standards und die hohen Bälle in den Strafraum aber souverän.

Und sie zeigte sich in der Offensive weiter in Torlaune: Nach 78 Minuten belohnte sich Julian Schmitz für seine gute Leistung mit einem Treffer: Nach einem schönen Pass von Paul-Jordan Michels ließ er zunächst seinen Gegenspieler aussteigen und schob anschließend überlegt ins Eck. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Rene Hanke, der per Kopf nach einem Eckball zum 7:2 aus Sicht der Gäste traf.

Wir mussten phasenweise schon leiden.

Vordereifel-Trainer Tobias Jakobs empfand die 90 Minuten in Schweich nicht als Spaziergang.

Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich, der Sieg verdient war, war es aus Jakobs Sicht keinesfalls ein Spaziergang. „Wir mussten phasenweise schon leiden“, sagte er – und hatte insgesamt wenig auszusetzen am Auftritt seiner Mannschaft. „Natürlich war es zwischenzeitlich auch mal hektisch, weil Schweich eben alles probiert hat, aber das haben wir meist gut gelöst.“ Vor allem bei zweiten Bällen und mit Blick auf die Anzahl an Möglichkeiten sah er seine Mannschaft deutlich vorne.

TuS Mosella Schweich - SG Vordereifel 2:7 (2:3)

Schweich: Gerhard - Schwarz (46. Stadfeld), Hansjosten, Ossen (64. Agbor), Schmitt (20. Pitsch), Schneider, Kreber, Schäfer, Frick, Dick (72. Maldener), Rodrigues.

Vordereifel: Landen - Jordan (79. Hanke), Gerhartz, Schuwerak, Jannis Gorges (84. Nebeler) - Oster (46. Mey), Michels, Jonas Gorges, Kossmann (57. Fritz) - Conrad, Schmitz (79. Freiwald).

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Jonas Gorges (23.), 1:1 Nico Schäfer (30.), 2:1 Jens Schneider (33.), 2:2 Stephan Schuwerack (45.), 2:3 Lars Oster (45.+2), 2:4, 2:5 Lukas Mey (46., 76., Foulelfmeter), 2:6 Julian Schmitz (78.), 2:7 Rene Hanke (89.).