ABC bezwingt Schneifel 4:3 700 Zuschauer sehen sieben Tore im Spitzenspiel Sina Ternis 29.03.2026, 18:44 Uhr

i Mit einer schönen Einzelaktion markierte Almir Porca (rotes Trikot) nach nur sieben Minuten das 2:0 für seinen Ahrweiler BC. Die Vorentscheidung war das in der Partie gegen die SG Schneifel noch lange nicht. Am Ende stand ein knapper 4:3-Sieg für die Gastgeber. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Nein, es war nicht immer hochklassig, aber sonst brachte das Spitzenspiel zwischen dem Ahrweiler BC und der SG Schneifel alles mit, was ein Spitzenspiel mitbringen muss: viele Tore, viele Zuschauer und Spannung bis zum Schlusspfiff.

Als der Ahrweiler BC nach sieben Minuten schon mit 2:0 in Front lag, zwei seiner drei Möglichkeiten im Tor untergebracht hatte, da schwante Stephan Simon, Coach der SG Schneifel, Böses. Seine Mannschaft hatte den Start in das Fußball-Rheinlandliga-Spitzenspiel komplett verschlafen – und wollte auch in den kommenden rund 20 Minuten nicht so recht in die Partie kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen