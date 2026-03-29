Nein, es war nicht immer hochklassig, aber sonst brachte das Spitzenspiel zwischen dem Ahrweiler BC und der SG Schneifel alles mit, was ein Spitzenspiel mitbringen muss: viele Tore, viele Zuschauer und Spannung bis zum Schlusspfiff.
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Als der Ahrweiler BC nach sieben Minuten schon mit 2:0 in Front lag, zwei seiner drei Möglichkeiten im Tor untergebracht hatte, da schwante Stephan Simon, Coach der SG Schneifel, Böses. Seine Mannschaft hatte den Start in das Fußball-Rheinlandliga-Spitzenspiel komplett verschlafen – und wollte auch in den kommenden rund 20 Minuten nicht so recht in die Partie kommen.