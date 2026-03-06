Abwehrspieler trifft doppelt 5:3 gegen Morbach: Torfestival auf Mülheimer Kunstrasen Sina Ternis 06.03.2026, 23:49 Uhr

i Gleich fünfmal durfte die SG 2000 Mülheim-Kärlich im Heimspiel gegen die FV Morbach jubeln. Am Ende stand ein 5:3-Sieg für die Elf von Nenad Lazarevic, die allerdings zum Ärger des Trainers auch zwei späte Gegentore kassierte. Jörg Niebergall

Den Auftakt hatte sich Morbachs Coach Pascal Meschak sicherlich anders vorgestellt: Seine FV verlor bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 3:5 – zur Freude von Heimcoach Nenad Lazarevic, der allerdings auch einen Grund hatte, sich zu ärgern.

„Wir kassieren zu viele Gegentore.“ Eine Aussage, die Nenad Lazarevic vor dem Spiel gegen die FV Morbach getätigt hatte, bestätigte sich dann auch am Freitagabend – eben während besagter Partie seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich gegen die FV Morbach, die den Auftakt in den 22.







