Den Auftakt hatte sich Morbachs Coach Pascal Meschak sicherlich anders vorgestellt: Seine FV verlor bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich mit 3:5 – zur Freude von Heimcoach Nenad Lazarevic, der allerdings auch einen Grund hatte, sich zu ärgern.
„Wir kassieren zu viele Gegentore.“ Eine Aussage, die Nenad Lazarevic vor dem Spiel gegen die FV Morbach getätigt hatte, bestätigte sich dann auch am Freitagabend – eben während besagter Partie seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich gegen die FV Morbach, die den Auftakt in den 22.