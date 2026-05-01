Noch ist das Schicksal des SV Eintracht Mendig nicht endgültig besiegelt, aber nicht erst seit dem 4:4 nach 4:0 gegen den VfB Wissen hat man sich damit abgefunden, dass am Ende der Saison der Abstieg stehen wird.
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Zur Pause sah wenig bis nichts danach aus, als würde der SV Eintracht Mendig am Ende der Partie praktisch als vierter Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga feststehen. Zumindest für den neutralen Beobachter nicht. Coach Damir Mrkalj hatte seiner Mannschaft allerdings genau dieses Szenario vorhergesagt.