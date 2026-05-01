Führung gegen Wissen verspielt 4:4 nach 4:0 – Mendigs Mrkalj sagt Szenario voraus Sina Ternis 01.05.2026, 00:06 Uhr

i Auch wenn diese Szene nach großem Einsatz aussah, hatte die Partie zwischen dem SV Eintracht Mendig und dem VfB Wissen eher den Charakter eines Freundschaftsspiels. Eins, in dem die Gastgeber eine 4:0-Führung noch verspielten. Jörg Niebergall

Noch ist das Schicksal des SV Eintracht Mendig nicht endgültig besiegelt, aber nicht erst seit dem 4:4 nach 4:0 gegen den VfB Wissen hat man sich damit abgefunden, dass am Ende der Saison der Abstieg stehen wird.

Zur Pause sah wenig bis nichts danach aus, als würde der SV Eintracht Mendig am Ende der Partie praktisch als vierter Absteiger aus der Fußball-Rheinlandliga feststehen. Zumindest für den neutralen Beobachter nicht. Coach Damir Mrkalj hatte seiner Mannschaft allerdings genau dieses Szenario vorhergesagt.







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