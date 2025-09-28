SG 2000 zeigt eine Reaktion 4:1 beim Schlusslicht: Mülheim besteht Charaktertest 28.09.2025, 11:10 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Ein wenig Druck hatte Mülheim-Kärlichs Coach Nenad Lazarevic seinem Team nach der Niederlage in Wirges und vor dem Spiel gegen Arzfeld schon gemacht – die SG 2000 hielt dem Druck stand und gewann mit 4:1.

Charaktertest bestanden. So lässt sich der Auftritt der SG 2000 Mülheim-Kärlich beim Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga, der SG Arzfeld, kurz und knapp zusammenfassen. Nach der 0:4-Klatsche unter der Woche bei der Spvgg EGC Wirges hatte die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic die erhoffte und sicherlich auch geforderte Reaktion gezeigt und die Partie vollkommen verdient mit 4:1 (2:0) gewonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen