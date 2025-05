Der Schneifel-Fluch bleibt bestehen: Auch im fünften Anlauf musste sich der Ahrweiler BC bei der SG Schneifel geschlagen geben – kassierte beim 2:3 (2:2) die dritte Niederlage des Jahres in der Fußball-Rheinlandliga.

Dabei hatte erst einmal gar nichts danach ausgesehen: Der ABC war gut in die Partie gekommen, hatte sich Chancen erspielt und war nach elf Minuten folgerichtig den Führungstreffer erzielt: Nach einem langen Einwurf verlängerte Leon Waldminghaus den Ball per Kopf auf Tobias Reuter, der frei am zweiten Pfosten stand und den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Schon kurz zuvor hatte Nam-Ju Lee das 1:0 für sein Team auf den Fuß, zimmerte die Kugel aber freistehend über das leere Tor. „Wir hatten eine richtig gute Dynamik in unserem Spiel, das war wirklich gut, was wir da auf den Platz gebracht haben“, lobte ABC-Trainer Julian Feit den Auftritt seiner Mannschaft.

Die belohnte sich dann nach 28 Minuten mit dem zweiten Treffer. Dieses Mal war es Lee, der einen perfekten Pass in die Schnittstelle spielte, sodass Almir Porca leichtes Spiel hatte und nur noch einschieben musste. Alles sah nach einem perfekten Nachmittag für Ahrweiler aus, das bis zu diesem Zeitpunkt alles im Griff hatte und Schneifel gar nicht ins Spiel kommen ließ.

Zwei individuelle Fehler führen noch vor der Pause zu zwei Gegentoren

Bis zur 33. Spielminute, als Ricardo Schuh Abranches seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall brachte. „Das war maximal unglücklich, denn der Gegenspieler stand mit dem Rücken zum Tor, es war überhaupt keine Gefahr da“, sagte Feit. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jan Pidde zum Schneifeler Anschlusstreffer, die Gastgeber waren plötzlich wieder im Spiel, ohne viel dafür getan zu haben.

Und es kam noch heftiger für den ABC: Bei einem lang in den Strafraum getretenen Freistoß verschätzte sich David Weidner im Ahrweiler’ Kasten, Nutznießer war Schneifels Yannik Moitzheim, der zwei Minuten vor der Pause problemlos einschieben konnte. „Das waren zwei individuelle Fehler, aber ansonsten war ich mit der ersten Hälfte absolut einverstanden“, sagte Feit über die zwei Gegentore, die beide nach Standardsituationen gefallen waren.

Allerdings schaffte es seine Mannschaft nach Wiederanpfiff nicht, an die Leistungen der ersten 45 Minuten anzuknüpfen, ließ vieles von dem vermissen, was vor der Pause noch gut gelaufen war. „Wir haben die 50:50-Duelle nicht mehr gewonnen, hatten nicht mehr die Dynamik auf dem Platz, waren nicht mehr bereit, uns wehzutun“, so der ABC-Trainer.

„Wir haben gerade in der Rückrunde so viele gute Spiele gemacht, deswegen fand ich es vor allem schade für die Jungs, dass die sich nicht für eine gute erste Halbzeit belohnt haben.“

ABC-Trainer Julian Feit

Dadurch kam Schneifel zu mehr Offensivaktionen, Ahrweiler indes kam nur noch einmal gefährlich vors gegnerische Tor, als Porca den 3:2-Führungstreffer auf dem Fuß hatte (75.). Der fiel allerdings auf der Gegenseite: In der 87. Minute war es eine Ecke, die die ABC-Defensive nicht konsequent geklärt bekam. Ein Schneifel-Akteur setzte den Ball im ersten Anlauf an den Pfosten, von da sprang er vor die Füße von Pidde, der nur noch abstauben musste. Die fünfte Niederlage gegen die SG war besiegelt.

Feit gestand seiner Mannschaft die schlechte zweite Halbzeit zu, wusste, dass es der hätte gelingen müssen, vor der Pause den Deckel auf das Spiel zu machen. Statt eines 3:0, das durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre, stand da allerdings ein 2:2. „Das müssen wir uns ankreiden, denn wir hatten das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt komplett im Griff“, so der Coach. Allerdings habe sich auch seine Mannschaft durchaus selbstkritisch gezeigt, habe sich selbst geärgert über die unnötige Niederlage. „Wir haben gerade in der Rückrunde so viele gute Spiele gemacht, deswegen fand ich es vor allem schade für die Jungs, dass die sich nicht für eine gute erste Halbzeit belohnt haben“, so der Trainer.

SG Schneifel – Ahrweiler BC 3:2 (2:2)

Schneifel: Koziol – Banbendererde, Grün (46. Spruds), Bauer, Moitzheim (46. Reusch), Pidde, Görres, Reetz, Zeimmes (75. Fuchs), Zapp, Bück.

Ahrweiler: Weidner – Scheu, Bermel, Wetschorek, Abranches – Habscheid (88. Kuzu), Waldminghaus, Lee (75. Ampadu) – Marx (75. Mohamed), Porca, Reuter (64. Voloshchuk).

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Leiwen).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Tobias Reuter (11.), 0:2 Almir Porca (28.), 1:2 Jan Pidde (33./Foulelfmeter), 2:2 Yannik Moitzheim (43.), 3:2 Pidde (87.).