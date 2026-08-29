Klare Angelegenheit in Eifel 0:6 in Bitburg: TuS Kirchberg ist weiter auf Formsuche Sina Ternis 29.08.2026, 22:59 Uhr

i Nein, mit dem, was er von seiner Mannschaft bei der 0:6-Klatsche beim FC Bitburg gesehen hatte, konnte Kirchbergs Coach Selim Denguezli nicht zufrieden sein. Sebastian J. Schwarz

Das war auf allen Ebenen zu wenig: Der TuS Kirchberg ist weiter auf der Suche nach der Form, unterlag beim FC Bitburg deutlich mit 0:6 – und steht nach vier absolvierten Spieltagen mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel.

Es läuft weiter überhaupt nicht rund beim TuS Kirchberg: Auf das Rheinlandpokal-Aus unter der Woche beim Bezirksligisten SG Augst Eitelborn folgte nun auch in der Rheinlandliga eine 0:6-Klatsche beim FC Bitburg – und bei der stand so vieles sinnbildlich für die aktuell schwierige Situation, in der sich die Mannschaft von Coach Selim Denguezli seit dem Ligastart befindet.







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