Klare Angelegenheit in Eifel
0:6 in Bitburg: TuS Kirchberg ist weiter auf Formsuche
Nein, mit dem, was er von seiner Mannschaft bei der 0:6-Klatsche beim FC Bitburg gesehen hatte, konnte Kirchbergs Coach Selim De
Nein, mit dem, was er von seiner Mannschaft bei der 0:6-Klatsche beim FC Bitburg gesehen hatte, konnte Kirchbergs Coach Selim Denguezli nicht zufrieden sein.
Sebastian J. Schwarz

Das war auf allen Ebenen zu wenig: Der TuS Kirchberg ist weiter auf der Suche nach der Form, unterlag beim FC Bitburg deutlich mit 0:6 – und steht nach vier absolvierten Spieltagen mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel. 

Lesezeit 2 Minuten
Es läuft weiter überhaupt nicht rund beim TuS Kirchberg: Auf das Rheinlandpokal-Aus unter der Woche beim Bezirksligisten SG Augst Eitelborn folgte nun auch in der Rheinlandliga eine 0:6-Klatsche beim FC Bitburg – und bei der stand so vieles sinnbildlich für die aktuell schwierige Situation, in der sich die Mannschaft von Coach Selim Denguezli seit dem Ligastart befindet.
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