Mit den Strafen für das Abbrennen von Pyrotechnik kalkuliert man bei der TuS Koblenz schon. Jetzt könnte sich die Strafe von aktuell 3000 Euro aber erhöhen, weil der Verband eine an ihn adressierte Rechnung weiterleiten könnte.
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Gefährlich und deswegen überflüssig oder ein willkommenes Mittel, um im Stadion für eine besondere Atmosphäre zu sorgen? Wenn es um den Einsatz von Pyrotechnik im Fußball geht, scheiden sich die Geister. Da gibt es die, die sich für eine Legalisierung und das kontrollierte Abbrennen von Bengalos und Co.