Einen Rheinlandpokalabend mit vier zeitgleich ausgetragenen Viertelfinalpartien wird es nicht geben: Das für 4. März geplante Spiel zwischen dem FV Engers und dem SV Eintracht Trier wird definitiv verlegt werden. Das sorgt für Diskussionen.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich war schon alles vorbereitet für den großen Kracher im Viertelfinale des Rheinlandpokals. Beim FV Engers waren die Plakate und Eintrittskarten gedruckt, sportlich war beim Oberligisten alles auf die Partie gegen den Regionalligisten Eintracht Trier am kommenden Mittwoch, 4.