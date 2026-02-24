Ligabetrieb geht vor Pokalkracher zwischen Engers und Trier wird verschoben Sina Ternis 24.02.2026, 12:21 Uhr

i Julian Feit, Coach des FV Engers blickt der Verlegung des Pokalkrachers gegen Eintracht Trier relativ gelassen entgehen. Aus sportlicher Sicht zumindest. Er weiß aber auch, dass das für den Verein mit deutlicher Mehrarbeit einhergeht. Jörg Niebergall

Einen Rheinlandpokalabend mit vier zeitgleich ausgetragenen Viertelfinalpartien wird es nicht geben: Das für 4. März geplante Spiel zwischen dem FV Engers und dem SV Eintracht Trier wird definitiv verlegt werden. Das sorgt für Diskussionen.

Eigentlich war schon alles vorbereitet für den großen Kracher im Viertelfinale des Rheinlandpokals. Beim FV Engers waren die Plakate und Eintrittskarten gedruckt, sportlich war beim Oberligisten alles auf die Partie gegen den Regionalligisten Eintracht Trier am kommenden Mittwoch, 4.







