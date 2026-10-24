Das sagen die Trainer Pokal: Wissen freut sich über „geiles Los“ TuS Koblenz Sina Ternis 24.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Weg bis ins Rheinlandpokalfinale steht seit Donnerstagabend fest – und die Reaktion darauf fallen ganz unterschiedlich aus. Sina Ternis

Vorfreude auf ein Highlightspiel, auf ein Lokalduell oder auf eine Partie gegen den Ex-Verein, aber auch wenig Begeisterung über den Weg ins Finale. Die Reaktionen der Trainer auf die Rheinlandpokal-Auslosung fallen ganz unterschiedlich aus.

Die Wege ins Finale des Fußball-Rheinlandpokals stehen seit Donnerstagabend fest – und die Auslosung stieß bei den Rheinlandliga- und Oberligatrainern im Gebiet der RZ auf ganz unterschiedliche Resonanz. Wir zeigen die Wege noch einmal auf und haben bei den einzelnen Vereinen nachgehört:FV Engers: Für den aktuellen Tabellenfünften geht es im Achtelfinale zum Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges, im Falle eines Sieges würde im ...







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