Es gibt zwei Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden vor dem Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Ober Kostenz und der TuS Koblenz am Mittwochabend. Da geht es um Siege gegen die TuS und um Hartplatzspiele mit TuS-Beteiligung.

Es ist für beide Mannschaften ein besonderes Spiel, wenn am Mittwochabend (19.30 Uhr) in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals die SG Ober Kostenz/Unzenberg/Kappel/Sargenroth die TuS Koblenz empfängt. Für die Gastgeber, mit null Punkten Letzter in der Kreisliga A Staffel 6, liegt die Besonderheit schon im Gegner. Schließlich reist die TuS als Tabellenführer der Oberliga an, weiß eine für diese Spielklasse große Fanbasis hinter sich. Für die Gäste liegt die Besonderheit ohne Frage im Untergrund, schließlich findet die Partie auf dem Ober Kostenzer Hartplatz statt, weil keiner der anderen Plätze in der Spielgemeinschaft über Flutlicht verfügt.

Um herauszufinden, wann die TuS zuletzt ein Pflichtspiel auf Asche absolviert hat, muss man schon sehr weit zurückschauen in der Historie: Am 24. März 2005, also vor mehr als zwei Jahrzehnten, ging es, damals im Viertelfinale des Rheinlandpokals, zum FV Rübenach. Die TuS spielte zu dieser Zeit in der Regionalliga und siegte durch Tore von Philipp Langen und Anel Dzaka mit 2:0 – und gewann den Pokalwettbewerb am Ende. Mit dabei übrigens: der heutige Coach Michael Stahl, der in der 86. Minute eingewechselt wurde.

„Überall im Verein merkt man die positive Anspannung, im Umfeld, bei den Zuschauern und vor allem auch bei den Jungs.“

SG-Coach Pascal Endres

Wirklich Thema sei der Hartplatz allerdings nicht gewesen. „Wir haben ein, zwei Jungs in unseren Reihen, die noch nie auf Hartplatz gespielt haben, aber wir wissen alle, dass das keine Rolle spielt, dass wir die Gegebenheiten annehmen müssen, wenn wir gewinnen wollen“, sagt der TuS-Trainer.

i Schwarz-Weiß-Foto vom letzten Hartplatzspiel des TuS Koblenz (in Weiß, mit Stipan Jakic): Am 24. März 2005 gewann der damalige Regionalligist mit 2:0 im Viertelfinale auf der Asche des FV Rübenach und wurde am Ende auch Rheinlandpokalsieger. Thomas Frey

Ohne Frage, die Hausherren rechnen sich durch den Untergrund schon eine kleine Annäherung an den großen Favoriten aus. Sie kennen den Platz, haben die letzten Trainingseinheiten vor dem Highlightspiel dort absolviert – und freuen sich jetzt auf das, was kommt. „Überall im Verein merkt man die positive Anspannung, im Umfeld, bei den Zuschauern und vor allem auch bei den Jungs“, sagt der Ober Kostenzer Spielertrainer Pascal Endres. Schon seit einigen Wochen sei die Partie gegen die TuS immer wieder Thema gewesen, da hatte er seine Mannschaft allerdings noch ermahnt, den Fokus erst einmal auf die Liga zu legen. „Und jetzt dürfen wir uns drauf freuen und uns vor allem drauf vorbereiten“, so Endres.

Der Fehlstart in der Liga mit null Punkten aus drei Partien spielt bei der SG jedenfalls keine Rolle. Da geht es nur um den Pokal, darum, den Zuschauern ein gutes Spiel und dem Oberligisten Paroli zu bieten. Mit Leidenschaft, mit Laufbereitschaft, mit einer gesunden Zweikampfhärte. „Und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt“, sagt der SG-Coach.

„Die Infos, die wir haben, sind schwer zu vergleichen mit dem, was uns erwartet, denn sie werden gegen uns eine andere Herangehensweise haben als in der Liga.“

TuS-Trainer Michael Stahl

Der wird auf eine volle Bank zurückgreifen können („In so einem Spiel will jeder dabei sein“), hat also die Qual der Wahl. Fest steht, dass Kapitän Robin Hammen wieder zwischen die Pfosten rücken wird. Er hatte in der ersten Runde gegen Bezirksligist Höhr-Grenzhausen beim Sieg im Elfmeterschießen schon maßgeblichen Anteil am Weiterkommen, „und hat es sich einfach verdient“. Mit Patrick Kaspar und Peter Sauer hat die SG zudem zwei Kicker in ihren Reihen, die die TuS schon einmal bezwungen haben: Beide spielten 2015 mit dem TuS Kirchberg, damals noch Bezirksligist, in der dritten Runde des Rheinlandpokals gegen den Oberligisten, standen die gesamte Distanz von 90 Minuten in der Viererkette – und konnten einen 2:1-Sieg feiern. Ob beide auch dieses Mal spielen werden? Endres will sich hier nicht in die Karten schauen lassen.

Bei den Gästen jedenfalls wird es gegenüber den Ligaspielen Wechsel geben. „Nicht aus fehlendem Respekt dem Gegner gegenüber, sondern weil wir auch andere Jungs zum Spielen bringen, weil wir die Belastung steuern wollen“, sagt Stahl. Der ist sich sicher, dass seine Mannschaft die Partie mit dem nötigen Ernst angehen wird, hat sich im Vorfeld über den Gegner informiert, sagt aber auch: „Die Infos, die wir haben, sind schwer zu vergleichen mit dem, was uns erwartet, denn sie werden gegen uns eine andere Herangehensweise haben als in der Liga.“ Endres pflichtet bei: „Wir wollen vor allem kämpferisch gegenhalten.“