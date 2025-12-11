Kreis Hunsrück/Mosel Nur sechs Teams: Minusrekord bei HKM in Kirchberg Sina Ternis 11.12.2025, 09:41 Uhr

i Im Januar waren es noch acht Mannschaften, die bei der HKM in Emmelshausen an den Start gingen, wie hier im Halbfinalduell FC Karbach II (in Grün) gegen SG Eifelhöhe. Die Kombinierten aus Büchel, Faid, Weiler und Gevenich sind am Samstag ab 17 Uhr in Kirchberg wieder dabei, wenn es um die HKM-Krone geht. Diesmal ist das Teilnehmerfeld mit sechs Teams noch überschaubarer. Mark Dieler

Die Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Hunsrück/Mosel startet in Kirchberg mit einem Negativrekord: Nur sechs Teams treten an. Dabei wurden die Futsalregeln angepasst. Kreissachbearbeiter Michael Melzer will auf Ursachensuche gehen.

Es ist ein Minusrekord, wenn am Samstag ab 17 Uhr die Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Hunsrück/Mosel (HKM) in der Kirchberger Schulsporthalle über die Bühne geht. Gerade einmal sechs Mannschaften haben sich in diesem Jahr angemeldet. Im Einzelnen sind das B- beziehungsweise C-Ligist SG Biebertal/Unterkülztal, der zugleich Ausrichter ist, mit zwei Teams, A-Ligist SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth, B-Ligist SG Eifelhöhe Büchel ...







