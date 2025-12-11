Nur sechs Teams: Minusrekord bei HKM in Kirchberg

Die Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Hunsrück/Mosel startet in Kirchberg mit einem Negativrekord: Nur sechs Teams treten an. Dabei wurden die Futsalregeln angepasst. Kreissachbearbeiter Michael Melzer will auf Ursachensuche gehen.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Minusrekord, wenn am Samstag ab 17 Uhr die Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Hunsrück/Mosel (HKM) in der Kirchberger Schulsporthalle über die Bühne geht. Gerade einmal sechs Mannschaften haben sich in diesem Jahr angemeldet. Im Einzelnen sind das B- beziehungsweise C-Ligist SG Biebertal/Unterkülztal, der zugleich Ausrichter ist, mit zwei Teams, A-Ligist SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth, B-Ligist SG Eifelhöhe Büchel ...