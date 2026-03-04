3:0 vor 1500 Fans in Ahrweiler Nach Stolperstart zieht TuS souverän ins Halbfinale ein Sina Ternis 04.03.2026, 23:35 Uhr

i Nach nur zwei Minuten war Ahrweilers Almir Porca (rotes Trikot) dem TuS-Abwehrspieler Luca Hirninger enteilt und zum Abschluss gekommen, allerdings ging der Ball knapp am Tor vorbei. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die TuS Koblenz steht im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals: Der Oberligist setzte sich beim Rheinlandligisten Ahrweiler BC mit 3:0 durch und trifft jetzt mit dem FC Bitburg auf den nächsten Rheinlandliga-Vertreter.

Vielleicht hätte die Geschichte des Spiels anders geschrieben werden müssen. Nämlich dann, wenn Almir Porca eine seiner beiden Großchancen zur möglichen Führung für den Ahrweiler BC im Tor untergebracht hätte. Doch einmal ging die Kugel knapp neben das Tor, einmal an die Latte, der ABC hatte es im Rheinlandpokal-Viertelfinale verpasst, die anfängliche Unsortiertheit in der Defensive der TuS Koblenz zu nutzen – und so setzte sich am Ende der ...







Artikel teilen

Artikel teilen