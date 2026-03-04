Die TuS Koblenz steht im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals: Der Oberligist setzte sich beim Rheinlandligisten Ahrweiler BC mit 3:0 durch und trifft jetzt mit dem FC Bitburg auf den nächsten Rheinlandliga-Vertreter.
Lesezeit 4 Minuten
Vielleicht hätte die Geschichte des Spiels anders geschrieben werden müssen. Nämlich dann, wenn Almir Porca eine seiner beiden Großchancen zur möglichen Führung für den Ahrweiler BC im Tor untergebracht hätte. Doch einmal ging die Kugel knapp neben das Tor, einmal an die Latte, der ABC hatte es im Rheinlandpokal-Viertelfinale verpasst, die anfängliche Unsortiertheit in der Defensive der TuS Koblenz zu nutzen – und so setzte sich am Ende der ...