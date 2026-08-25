In der zweiten Runde des Rheinlandpokals wartet auf den VfB Baybachhöhe ein erster Höhepunkt in der noch jungen Vereinsgeschichte: Der VfB trifft in Gondershausen auf Oberliga-Primus TuS Koblenz. Wir berichten in einem Liveticker vom Spiel.
Auf den neu gegründeten Fußball-A-Ligisten VfB Baybachhöhe wartet am Dienstag eine besondere Begegnung: Der VfB empfängt in der zweiten Runde des Rheinlandpokals die TuS Koblenz in Gondershausen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr, wir berichten in einem Liveticker von der Partie.