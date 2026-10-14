3:2-Sieg in der dritten Runde Mülheim wirft Oberligist Ahrweiler aus dem Pokal Sina Ternis 14.10.2026, 23:18 Uhr

i Martin Jacobs (weißes Trikot, hier im Duell mit Sanih Music) hatte maßgeblichen Anteil am 3:2-Sieg seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich gegen den Ahrweiler BC. Er traf einmal selbst und bereitete einen Treffer vor. Sina Blum

Er kam, lief und traf: Elias Mohebzada war gerade einmal zwei Minuten auf dem Feld, als er das vorentscheidende 3:1 für seine SG 2000 Mülheim-Kärlich machte. Am Ende stand ein 3:2-Sieg in Runde drei des Pokals gegen den Ahrweiler BC.

Geschichte wiederholt sich nicht für die SG 2000 Mülheim-Kärlich, denn anders als noch vor ziemlich genau einem Jahr gewann der Rheinlandligist in der dritten Runde des Rheinlandpokals gegen den Ahrweiler BC. Gab es damals noch eine deutliche 0:4-Klatsche, war es dieses Mal ein knapper 3:2-Sieg gegen den Oberligisten – und der ist gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale.







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