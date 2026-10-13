Geschichte soll sich nicht wiederholen aus Sicht der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nicht am Mittwochabend, wenn der Oberligist Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals zu Gast ist, aber auch nicht im Anschluss in der Rheinlandliga.
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Es ist fast genau ein Jahr her, da trafen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals aufeinander. Damals spielten beide noch in der Fußball-Rheinlandliga, der ABC war Gastgeber und gewann die Partie deutlich mit 4:0, nachdem sich die SG 2000 zuvor in der Liga ebenso deutlich mit 6:1 durchgesetzt hatte.