Nachzüglerduell im Pokal
Mülheim gegen Ahrweiler: Erinnerungen werden wach
Im Vorjahr hatte die SG 2000 Mülheim-Kärlich (blaue Trikots) in der dritten Runde des Rheinlandpokals keine Chance gegen den Ahr
Im Vorjahr hatte die SG 2000 Mülheim-Kärlich (blaue Trikots) in der dritten Runde des Rheinlandpokals keine Chance gegen den Ahrweiler BC, verlor deutlich mit 0:4 und war anschließend auch in der Liga komplett von der Rolle.
Jörg Niebergall

Geschichte soll sich nicht wiederholen aus Sicht der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nicht am Mittwochabend, wenn der Oberligist Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals zu Gast ist, aber auch nicht im Anschluss in der Rheinlandliga. 

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Es ist fast genau ein Jahr her, da trafen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals aufeinander. Damals spielten beide noch in der Fußball-Rheinlandliga, der ABC war Gastgeber und gewann die Partie deutlich mit 4:0, nachdem sich die SG 2000 zuvor in der Liga ebenso deutlich mit 6:1 durchgesetzt hatte.
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