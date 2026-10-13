Nachzüglerduell im Pokal Mülheim gegen Ahrweiler: Erinnerungen werden wach Sina Ternis 13.10.2026, 15:00 Uhr

i Im Vorjahr hatte die SG 2000 Mülheim-Kärlich (blaue Trikots) in der dritten Runde des Rheinlandpokals keine Chance gegen den Ahrweiler BC, verlor deutlich mit 0:4 und war anschließend auch in der Liga komplett von der Rolle. Jörg Niebergall

Geschichte soll sich nicht wiederholen aus Sicht der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Nicht am Mittwochabend, wenn der Oberligist Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals zu Gast ist, aber auch nicht im Anschluss in der Rheinlandliga.

Es ist fast genau ein Jahr her, da trafen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Ahrweiler BC in der dritten Runde des Rheinlandpokals aufeinander. Damals spielten beide noch in der Fußball-Rheinlandliga, der ABC war Gastgeber und gewann die Partie deutlich mit 4:0, nachdem sich die SG 2000 zuvor in der Liga ebenso deutlich mit 6:1 durchgesetzt hatte.







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