Es läuft in dieser Saison rund für die SG Landkern/Illerich (in Blau, von links mit Kapitän Leon Schmitz und Heiko Schlich) in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12: Der 5:0-Triumph im Derby gegen die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl II (vorne Nico Simons, dahinter Chris Becker) war der fünfte Sieg für Landkern/Illerich im siebten Spiel und der vierte Dreier in Folge. Foto: Alfons Benz