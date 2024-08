Plus Cochem Kreisliga B Staffel 12: Die vier Mannschaften mit null Punkten treffen aufeinander Von Nico Balthasar Vor dem vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 12 stecken die noch punktlosen Teams Auderath und Vordereifel II bereits tief im Keller, ihre Gegner allerdings auch. Am anderen Ende der Tabelle erwartet Eifelhöhe eine erste Standortbestimmung. Lesezeit: 1 Minute

SG Vulkaneifel - SG Eifelhöhe. Die Gastgeber baten um Spielverlegung und Heimrechttausch. Die Gäste stimmten zu, Anpfiff der Partie ist in Deudesfeld am heutigen Freitagabend um 19.45 Uhr. „Aber das war das letzte Zugeständnis in Bezug auf dieses Spiel“, lacht Eifelhöhes Trainer Tobias Stephan. Die beiden Teams kennen sich aus diversen ...