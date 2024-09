Plus

Derby in Herresbach zwischen Vordereifel und Hocheifel

Von Lutz Klattenberg

In der Fußball-Kreisliga B 12 kommt es am Samstag (17 Uhr) für die SG Hocheifel in Herresbach zum Derby gegen die FSG Vordereifel. Die Sportplätze der beiden Vereine trennen gerade einmal zehn Kilometer. Lange Zeit gab es dieses Lokalduell nicht, da sich die beiden Vereine in unterschiedlichen Kreisligen bewegten.