B 12: SG Hocheifel ist mit 0:0 in Boos zufrieden – Letztes Risiko vermieden

In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 12 ist die SG Hocheifel 23 zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen geblieben.

Anzeige

SG Boos – SG Hocheifel 23 0:0. . Die Gäste hatten ihre beste Phase zwischen der 15. und 35. Minute, als der Booser Torwart Maik Hoffmann zwei Mal bei Fernschüssen stark parierte. Nach der Pause hatten die Hausherren eine gute Gelegenheit, weitestgehend neutralisierten sich die Teams aber. „Wir wollten etwas Zählbares mitnehmen und so vor Boos in der Tabelle bleiben, das ist uns gelungen. Beide Mannschaften haben das letzte Risiko ein wenig gescheut, um dann nicht doch mit leeren Händen da zu stehen. Und am Ende war es auch leistungsgerecht“, befand Hocheifel-Trainer Rainer Bauer.