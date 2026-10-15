Deichstadterby am Samstagabend Kann HSV Neuwied II den CSV zum Stolpern bringen? Daniel Korzilius 15.10.2026, 07:00 Uhr

i Simon Wall (rechts in Grau) traf beim 6:0 Heimsieg gegen Asbach II (in Rot) doppelt für seinen CSV Neuwied. Der Tabellenführer muss sich am Samstagabend im Deichstadtderby beim HSV Neuwied II beweisen. Jörg Niebergall

Der Aufsteiger HSV Neuwied II sorgte mit dem 3:3 in Oberbieber für eine Überraschung und will dort im Derby gegen den Spitzenreiter der Kreisliga B3 anknüpfen. Das steht im Kreis Neuwied in den B-Klassen auf dem Plan:

xxx B1: Durch den 5:1-Erfolg gegen Vatan Spor Hamm vergrößerte die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II den Abstand auf die Abstiegszone auf fünf Zähler und kann wesentlich entspannter in das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten SG Honigsessen/Katzwinkel gehen (So.







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