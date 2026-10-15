Der Aufsteiger HSV Neuwied II sorgte mit dem 3:3 in Oberbieber für eine Überraschung und will dort im Derby gegen den Spitzenreiter der Kreisliga B3 anknüpfen. Das steht im Kreis Neuwied in den B-Klassen auf dem Plan:
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xxxB1: Durch den 5:1-Erfolg gegen Vatan Spor Hamm vergrößerte die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II den Abstand auf die Abstiegszone auf fünf Zähler und kann wesentlich entspannter in das Auswärtsspiel beim Tabellensechsten SG Honigsessen/Katzwinkel gehen (So.