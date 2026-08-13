Heimspiel für Wershofen
Derby-Premiere: Müllenbach mit Ungewissheit 
Symbolbild
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dpa

Nach einem Jahr trifft der SV Wershofen als Aufsteiger wieder auf den vorherigen Aufsteiger FC Kirchweiler. Müllenbach und die DJK Kelberg treffen erstmals in einem Derby aufeinander und die SG Hocheifel 23 hat noch einiges gutzumachen. 

Lesezeit 1 Minute
In der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 13 blicken der SV Wershofen/Hümmel und die DJK Müllenbach ihrer Heimpremiere entgegen. Die SG Hocheifel 23 erlebt ihren Ligastart auswärts.SV Wershofen/Hümmel – FC Kirchweiler (Sa., 16 Uhr)Vor zwei Jahren begegneten sich die Teams noch auf C-Klassen-Ebene.
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