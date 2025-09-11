Es sind schwierige Aufgaben, vor denen die COC-Teams am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 stehen. Die SG Bremm hat da auf dem Papier gegen die SG Altrich noch die besten Karten, allerdings ist der Schein auch in dem Fall trügerisch. Aus Gründen.

SG Zell/Bullay/Alf – SV Wittlich (Fr., 19.45 Uhr, in Zell). Wegen des am Wochenende stattfindenden Bullayer Herbstfestes wurde die Partie vorverlegt und findet auf dem Zeller Kunstrasen statt. Ein Untergrund, der für die Gastgeber nicht unbedingt zum Vorteil werden dürfte, denn auch Tabellenführer Wittlich trägt seine Heimspiele auf Kunstrasen aus. Unabhängig davon geht Zell sicherlich nicht als Favorit in die Partie, denn der SV reist mit 13 Punkten aus fünf Partien als Tabellenführer an, fegte in der Vorwoche Bremm mit 5:0 vom Platz. Zell indes kam am Sonntag gegen den bis dahin punktlose Mont Royaler nicht über ein 1:1 hinaus, hatte nach dem Pokalspiel gegen Blankenrath (1:0) schwere Beine. Das dürfte am Freitag nicht mehr der Fall sein. Bewusst hat Coach Sascha Schmitz unter der Woche nur eine Trainingseinheit anberaumt, hat seinen Spielern Zeit zur Regeneration gegeben. Immerhin dürfte sich die Personalsituation vor dem Heimspiel wieder ein wenig entspannen: Billy Sissoko, der gegen Reil wegen einer Bänderverletzung noch gefehlt hatte, könnte wieder zurückkehren. „Sein Fehlen hat man gemerkt, er kann vorne den Ball festmachen, dadurch für Entlastung sorgen, und ist auch immer für Einzelaktionen gut“, sagt sein Trainer. Auch Lorenz Budinger ist nach sechswöchiger Pause mittlerweile wieder ins Training eingestiegen, dürfte aber für die Startelf keine Option sein. Marcel Michalski, der ebenfalls gegen Mont Royal fehlte, vielleicht schon. „Es ist gut, dass wir wieder mehr Möglichkeiten haben, jetzt müssen wir es noch schaffen, uns sowohl kämpferisch als auch spielerisch zu steigern“, so Schmitz.

SG Neumagen-Dhron/Trittenheim/Leiwen – SG Mont Royal Kröv/Pünderich/Burg/Enkirch/Reil (So., 14.30 Uhr, in Leiwen). Im Derby gegen Zell feierte Mont Royal den ersten Punkt in der noch jungen Spielzeit. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft war Coach Johannes Röhl über weite Strecken zufrieden, lediglich mit Blick auf die Chancenverwertung sieht er noch Luft nach oben. Dass die Aufgabe beim Tabellenzweiten in Leiwen noch einmal schwerer werden wird, ist ihm bewusst. „Aber mit der gleichen Einstellung können wir sie vielleicht ein wenig ärgern“, sagt Röhl.

SG Bremm – SG Altrich (So., 14.45 Uhr). Nach zwischenzeitlich drei Siegen in Folge gab es für Bremm beim Tabellenführer SV Wittlich eine deutliche 0:5-Klatsche. Nun kommt mit der SG Altrich ein Gegner, der zumindest auf dem Papier als schlagbar einzustufen ist. Immerhin haben die Gäste zwei Zähler weniger auf dem Konto als die Mannschaft von Jan Braun, stehen damit in einer aktuell noch engen Liga, in der zwischen Rang zwei und elf gerade einmal drei Punkte liegen, noch gerade so über dem Strich. Allerdings teilt Braun den Optimismus, den die Zahlen suggerieren könnten, nur bedingt. „Altrich ist ein Gegner, der uns nicht liegt“, sagt er. In vier Punktspielen und einem Test gab es gerade einmal ein Remis für seine Mannschaft. Woran es liegt, dass die Ausbeute so schlecht ist, kann der Bremmer Coach nicht einmal sagen. Er hofft aber darauf, dass es sein Team zu Hause gelingt, die Bilanz ein wenig aufzupolieren. Immerhin hat die SG bislang beide Heimspiele für sich entscheiden können. „Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bekommen. Kämpfen und laufen, das geht immer und darüber findet man dann auch wieder zu den spielerischen Komponenten“, so Braun. Die Personalsituation bleibt allerdings weiter angespannt: Florian Bauer, Felix Probst und Philipp Liel kehren zwar gegenüber der Vorwoche zurück, allerdings gab es unter der Woche auch eine Hiobsbotschaft: Rico Fuhrmann hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, ist damit der fünfte Spieler, der monatelang ausfallen wird.