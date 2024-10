Plus Simmern/Cochem

SG Niederburg: Christophe Bokumabi heißt der neue Spielertrainer

i Der 37-jährige Christophe Bokumabi (rechts, im Trikot von Anadolu Koblenz) ist neuer Spielertrainer beim Schlusslicht SG Niederburg. In der vergangenen Saison war Bokumabi beim Koblenzer A-Klässler SC Vallendar als Spielertrainer tätig, mit dem er Vizemeister und Kreispokalsieger wurde, aber dennoch nicht weitermachte. Früher spielte Bokumabi auch für Rot-Weiss Koblenz und den TuS Mayen. Foto: Didi Mühlen

Blick nach oben und nach unten am zwölften und vorletzten Spieltag der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Der Sieger des Hits Braunshorn (2.) gegen Morshausen (3.) kann die Tabellenführung übernehmen, weil Spitzenreiter Oberwesel erst am Dienstag (20 Uhr) in Cochem antritt. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell Ober Kostenz gegen Niederburg – und damit Vorletzter gegen Letzter. Niederburg geht die wichtige Partie mit einem neuen Spielertrainer an.