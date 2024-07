Plus Simmern/Cochem

Kreisliga A: Vier frische Trainer und einige neue Spieler in der Staffel 6

Von Sina Ternis

i Dominik Kunz (in Blau) wird als Spielertrainer der SG Sohren ais Bezirksliga-Absteiger Oberwesel mit Lukas Stüber treffen. Foto: Hermann-Josef Stoffel

Was hat sich in der Sommerpause personell getan bei den 14 Mannschaften in der neuen Fußball-Kreisliga A Staffel 6? Die Saison in der „Hunsrück/Mosel-Staffel“ beginnt am 9. August mit dem Duell zwischen Aufsteiger FC Karbach II und Vizemeister SG Mosel Löf.