Spät, aber nicht zu spät zwangen die Bremmer (in Schwarz-Weiß, von links mit Maurice Mertens und Matthias Bremm) die Zeller um Felix Görgen beim 2:1 in die Knie, am Wochenende gehen die Derby-Rivalen wieder getrennte Wege. Zell hat Osann-Monzel zu Gast, Bremm empfängt Dörbach. Foto: Alfons Benz