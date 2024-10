Plus Thalfang Kreisliga A Staffel 9: Bremm klettert mit 3:1 beim Schlusslicht an die Spitze Von Sina Ternis Mit einem 3:1 (3:1)-Sieg bei Schlusslicht SG Thalfang hat sich die SG Bremm mit 17 Punkten die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 zurückerobert – auch, weil Mehring und Zell (beide 15 Punkte) ihre Spiele verlegt hatten. Und dieses Zurückerobern war ein hartes Stück Arbeit, denn die Gastgeber agierten keinesfalls wie ein klassischer Tabellenletzter, verlangten der Mannschaft von Jan Braun alles ab. Lesezeit: 1 Minute

So hatte Thalfang schon vor dem frühen Bremmer 1:0 bereits zwei gute Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen, präsentierte sich aber weniger kaltschnäuzig als die Gäste, die ihre erste Chance nutzten. Kurz darauf belohnte sich aber auch Thalfang mit dem Ausgleichstreffer und in der Folge entwickelte sich ein offener ...