Der Bremmer Christian Franzen (am Ball) wird ab Mittwoch wieder Schwarz-Rot-Gold statt Schwarz-Weiß wie auf unserem Foto tragen, denn Franzen wurde wieder in die deutsche Wein-Nationalmanschaft berufen, die kontinentalen Titelkämpfe gehen bis zum 25. Mai. 2022 scheiterten Winzer Franzen und seine Teamkollegen im Halbfinale an Gastgeber Tschechien. Dieses Mal hat es das deutsche Team in der Vorrunde wieder mit Tschechien, der Schweiz und Italien zu tun. Außerdem gehen Österreich, Portugal, Slowenien und Ungarn ins Rennen um den begehrten Titel. Aktuell laboriert Franzen an einer Oberschenkelverletzung, sein Einsatz am Sonntag gegen Wittlich am Pfingstsonntag ist fraglich. Beim 3:1 am 5. Mai gegen Niederemmel mit Mario Bollig (Nummer 3) war er dabei, genauso wie Niederemmels Mario Görgen, der ebenfalls für die Nationalmannschaft nominiert ist. Foto: Alfons Benz