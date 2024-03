Plus Cochem

Kreisliga A Staffel 8: Bremms Rückstand kann schmelzen – Auch Zell und Mont Royal daheim

Von Sina Ternis

Nachlegen ist das Gebot der Stunde in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 für die COC-Teams, zumindest für Zell und Bremm. Mont Royal will nach der 3:5-Niederlage in Dörbach dagegen den ersten Sieg 2024.