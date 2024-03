Plus Cochem Kreisliga A Staffel 8: Bremmer blasen mit acht Zählern Rückstand zur großen Aufholjagd Von Sina Ternis Der Auftakt in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 findet für zwei der COC-Teams auswärts statt, nur Bremm hat ein Heimspiel und will dort den ersten Grundstein legen auf dem Weg zum Klassenerhalt, der sehr steinig wird. Lesezeit: 2 Minuten

SV Dörbach - SG Mont Royal Kröv. Mit drei Siegen in Folge und dem Sprung auf Tabellenplatz acht hatte sich Mont Royal in die Winterpause verabschiedet. An diese Leistungen würde Coach Steven Klaas gerne auch am Samstag (18 Uhr) in Dörbach anknüpfen. Allerdings ist ihm bewusst, dass dazu eine Leistungssteigerung ...