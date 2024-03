Kreisliga A Staffel 7: Ober Kostenz jubelt fast in Rheinböllen – Niederburgs Vier-Tore-Spektakel

Fast hätten die Ober Kostenzer – in Rot-Schwarz, hier mit Moritz Schneider (Nummer 12) und 2:0-Torschütze Tim Bottlender – auch am Ende gejubelt beim Tabellenführer Rheinböllen um Torwart Leon Sonne und Tjark Klein, aber der TuS glich noch spät zum 2:2 aus. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter